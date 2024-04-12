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Spor

Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

AA12 Nisan 2024 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu
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FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

TarihÜlkePist
14-16 MartAvustralyaMelbourne
21-23 MartÇinŞanghay
4-6 NisanJaponyaSuzuka
11-13 NisanBahreynSakhir
18-20 NisanSuudi ArabistanCidde
2-4 MayısABDMiami
16-18 Mayısİtalyaİmola
23-25 MayısMonakoMonako
30 Mayıs – 1 HaziranİspanyaBarselona
13-15 HaziranKanadaMontreal
27-29 HaziranAvusturyaSpielberg
4-6 TemmuzBirleşik KrallıkSilverstone
25-27 TemmuzBelçikaSpa
1-3 AğustosMacaristanBudapeşte
29-31 AğustosHollandaZandvoort
5-7 EylülİtalyaMonza
19-21 EylülAzerbaycanBakü
3-5 EkimSingapurSingapur
17-19 EkimABDAustin
24-26 EkimMeksikaMexico City
7-9 KasımBrezilyaSao Paulo
20-22 KasımABDLas Vegas
28-30 KasımKatarLusail
5-7 AralıkAbu DabiYas Marina

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