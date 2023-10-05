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Spor

Formula 1'in sıradaki durağı Katar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenecek.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Formula 1'in sıradaki durağı Katar
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına Katar ev sahipliği yapacak.

Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Sprint sıralama turu ile yarışı ise 7 Ekim Cumartesi günü sırasıyla TSİ 16.00 ve TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 150

- Takımlar

1. Red Bull: 623

2. Mercedes: 305

3. Ferrari: 285

4. Aston Martin: 221

5. McLaren: 172

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