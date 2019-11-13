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Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ın listesindeki ilk isim Michael Krmencik

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bir çok oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlılar, ilk olarak santrfor transferine yoğunlaşmış durumda. Beşiktaş'ta bu mevkii için gündeme gelen isimlerin başında da Viktoria Plzen'de forma giyen Michael Krmencik geliyor.

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26 yaşındaki tecrübeli oyuncu son 5 sezondur Çekya ekibinde görev yapıyor. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yapan 1.91 boyundaki forvet Krmencik, rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı.

AVCI DA SICAK YAKLAŞIYOR

Krmencik'in bu performansı siyah-beyazlıların dikkatini çekerken, Beşiktaş scout ekibi de Çek golcüyü izleme kararı aldı. Bugüne kadar birçok milli maçı da takip eden siyah-beyazlılar, yarın akşam Euro 2020 elemelerinde oynanacak ve F.Bahçeli Vedat Muriqi'nin kadrodan çıkarıldığı Çekya-Kosova karşılaşmasında Krmencik'i izleyecek.

Teknik direktör Avcı'nın ön tarafta top tutması, top alması, indirmesi ve takımı önde tutması özelliklerine sahip Krmencik'e sıcak baktığı ifade edildi.

Çek forvet Krmencik, Victoria Plzen formasıyla bugüne kadar toplam 120 resmi karşılaşmada görev yaptı. 26 yaşındaki forvet bu periyotta rakip fileleri 60 kez havalandırırken, 16 da asist yaptı ve toplamda 76 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Michael Krmencik, Çekya A Milli takımında bugüne kadar 22 kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu maçlarda 8 gol atmayı başardı.

(Sabah)

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