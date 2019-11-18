Forvete son aday Ajeti
FORVETE takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir Plsenli Krmencik ve Aston Villalı Kodjia ile ilgileniyordu.
- Star Spor
Siyah-Beyazlılar’ın bu iki isim dışında gündemlerine bir futbolcu daha aldıkları öğrenildi. Yönetimin West Ham’da oynayan Albian Ajeti için de araştırmaya başladığı belirtildi. Kosovalı asıllı İsviçreli oyuncunun şartları uyarsa, teklif için İngilizler’in kapısı çalınacak.
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