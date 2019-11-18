Forvete son aday Ajeti

Siyah-Beyazlılar’ın bu iki isim dışında gündemlerine bir futbolcu daha aldıkları öğrenildi. Yönetimin West Ham’da oynayan Albian Ajeti için de araştırmaya başladığı belirtildi. Kosovalı asıllı İsviçreli oyuncunun şartları uyarsa, teklif için İngilizler’in kapısı çalınacak.