7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  Frankfurt'ta Can Uzun krizi! Milli futbolcu için Avrupa devleri pusuda
Frankfurt'ta Can Uzun krizi! Milli futbolcu için Avrupa devleri pusuda

Frankfurt'ta forma giyen milli oyuncu Can Uzun, teknik direktör Albert Riera'nın sert eleştirilerinin ardından kulübede kalırken, taraflar arasında gerilim arttı. Yaşanan gelişmeler sonrası milli oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, Avrupa devlerinin durumu yakından takip ettiği öne sürüldü.

BEYZA NUR YILMAZ7 Nisan 2026 Salı 18:06
Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt formasıyla özel bir sezon geçirmesine rağmen yaşadığı şansız sakatlıklarla son dönemde formasından uzak kalan milli yıldız Can Uzun geride bıraktığımız hafta sonu büyük şok yaşadı.

Bild'in haberine göre; Köln karşısında 90 dakika kulübede oturan Can Uzun, maç sonrası hocası Albert Riera'nın açıklamalarıyla sarsıldı.

"ALBERT'İN TAKIMINDA OYNAYAMAZSIN"

Riera, bir gazetecinin Can Uzun'un neden süre almadığına dair sorusuna, oyuncusunu kamuoyu önünde eleştiren şu cevabı verdi:

"Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak."

80 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ 40 MİLYON'A DÜŞTÜ

Bu sert çıkış, Can Uzun tarafında "kopuş" sinyallerini beraberinde getirdi. Frankfurt yönetiminin, Can Uzun'dan beklediği 80 milyon Euro ve üzeri rekor bonservis beklentisi, bu krizle birlikte revize edilmek zorunda kalabilir.

Alman basınında, yaz aylarında gerçekleşecek olası bir ayrılıkta rakamın 40-45 milyon Euro seviyelerine gerileyebileceği konuşuluyor.

AC MILAN VE DİĞER DEVLER PUSUDA

Can Uzun'un yaşadığı bu huzursuzluk, Avrupa devlerini de harekete geçirdi. İtalyan devi Milan'ın genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde "fırsat transferi" olarak devreye girebileceği iddia ediliyor.

