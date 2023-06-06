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Spor

Fransa Açık'ta 2 yarı finalist belli oldu

Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar kategorisinde ilk iki yarı finalist belli oldu. Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Karolina Muchova yarı finale çıktı

6 Haziran 2023 Salı 20:30 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta 2 yarı finalist belli oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar kategorisinde iki yarı finalist belli oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününün sabah seansında, tek kadınlarda çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan zaferle dönen 2 numaralı seribaşı Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup ederek bu organizasyonda da yarı finale yükseldi.

Dünya 43 numarası Çek Karolina Muchova ise Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçerek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

  • Fransa Açık
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