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Spor

Fransa Açık'ta ilk finalist Karolina Muchova

Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar kategorisinde ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu.

8 Haziran 2023 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Fransa Açık'ta ilk finalist Karolina Muchova
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya klasmanının 43 numarası Muchova karşı karşıya geldi.

Bu sezon grand slam maçlarında hiç yenilmeyen ve Fransa Açık'ta yarı finale set vermeden gelen Sabalenka'yı 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Çek raket kariyerinde ilk kez finale yükseldi.

Muchova cumartesi günü oynanacak final maçı için Iga Swiatek - Beatriz Haddad Maia maçının galibiyle karşılaşacak.

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