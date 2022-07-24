Fransa, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Turnuvadaki son çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Hollanda karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın 102. dakikasında Eve Perisset'nin penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Fransa, adını son 4 takım arasına yazdırarak yarı finale yükseldi.

Fransa, yarı finalde 27 Temmuz Çarşamba günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer yarı final mücadelesinde ise İngiltere ve İsveç karşılaşacak.