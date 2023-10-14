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Spor

Fransa, EURO 2024 biletini Hollanda karşısında aldı!

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa ve Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mbappe'nin attığı gollerle 2-1 kazanan Fransa, bu sonuçla EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

14 Ekim 2023 Cumartesi 00:08 - Güncelleme:
Fransa, EURO 2024 biletini Hollanda karşısında aldı!
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EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, Hollanda deplasmanına konuk oldu. Fransa, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Hollanda'nın tek golü 83. dakikada Quilindschy Hartman'dan geldi.

Fransız yıldız, bu golleriyle birlikte Fransa futbol tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

FRANSA'DA EN ÇOK GOL ATANLAR

54 - Olivier Giroud

51 - Thierry Henry

44 - Antonine Griezmann

42 - Kylian Mbappe

Bu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO2024'e katılmayı garantiledi. Hollanda 9 puanda kaldı.

Fransa, bir sonraki maçta sahasında İskoçya'yı ağırlayacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanına gidecek.

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