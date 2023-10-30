Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya sahasında Lyon'u konuk edecekti. Mücadele öncesinde Marsilya 12 puanla 10. sırada yer alırken tarihinin en kötü günlerini yaşayan Lyon ise puansız son sırada bulunuyordu.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ



Choc des Olympiques derbisi öncesinde istenmeyen olaylar yaşandı. Lyon takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırılar sonrasında Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso yaralandı. Kanlar içinde kalan Grosso'ya hemen müdahale gerçekleşti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR



Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Olayların ardından ise Fransa Futbol Federasyonu, Marsilya-Lyon mücadelesini ileri bir tarihe erteledi.

MARSİLYA SORUMLU TUTULMAYACAK İDDİASI

Geceye damga vuran olayların ardından gözler Fransa Futbol Federasyonu'nun alacağı karara çevrildi. L'Equipe'de yer alan habere göre ev sahibi Marsilya, olaylar stadın dışında yaşandığı gerekçesiyle hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak.

Habere göre; ev sahipliğinde üst üste yaşanan olayların ardından Marsilya'ya seyircisiz oynama yasağı verilecek.

Federasyon kanadının bu tutumu Fransa'da tartışma yaratırken gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

OLİMPİYATLAR ÖNCESİ KORKUTUCU

Ayrıca Fransa'nın genelinde yaşanan şiddet olaylarının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde büyük bir endişe yarattığına vurgu yapıldı.

L'Equipe, manşetine Marsilya'da Lyon otobüsüne taşlı saldırı sonrası yaralanan Lyon teknik direktörü Fabio Grosso'yu taşıdı.

Grosso'nun ilk görüntüleri kulüp tarafından sosyal medyaya servis edildi. Öte yandan Marsilya deplasmanında taşlanan Lyon otobüsünde yaralanan teknik direktör Fabio Grosso, tedavi sonrası stattaki Lyon taraftarlarını selamladı.

MARSİLYA TARAFTARI OLAYLAR KONUSUNDA SABIKALI

Marsilya, geçmişte Türk takımlarıyla oynanan maçlarda yaşanan olaylarla da gündeme gelmişti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçları kapsamında 30 Eylül 2021'de oynanan mücadelede Marsilya, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kalmış ve çıkan olaylar maça damga vurmuştu. Daha sonra kulüp tarafından Marsilya taraftarlarının Roma deplasmanına götürülmemelerine karar verilmişti.