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Spor

Fransa Milli Takımı yeni kaptanını bekliyor

Fransa Milli Takım kaptanı Hugo Lloris'in milli takımı bırakmasının ardından kaptan arayışına girilmişti. Fransız basını en kuvvetli adayın Kylian Mbappe olduğunu yazdı.

21 Mart 2023 Salı 09:22 - Güncelleme:
Fransa Milli Takımı yeni kaptanını bekliyor
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Fransa'da kaptan Hugo Lloris'in milli takımı bırakma kararı sonrası yeni kaptanın Kylian Mbappe olması bekleniyor.

Fransız basını, Llorıs sonrası kaptanın Mbappe olabileceğini manşetlerine taşıdı. Yıldız oyuncunun bu görevi kabul ettiği ve yeni jenerasyonla birlikte bu görevi üstleneceği belirtildi.

2017 yılından beri Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Mbappe, bugüne kadar çıktığı 66 maçta 36 gol atarak ülkesine hizmet etmişti.

Bu sezon oldukça formda olan Mbappe, çıktığı 33 maçta 31 gol ve 8 asist ile oynayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesi ise tekrar karşısına çıkan bir sorun oldu.

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