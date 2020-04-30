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Spor

Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinde sezonun sonlandırılmasıyla şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 21:34 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 21:34
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PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2019-2020 sezonununda elde ettiğimiz 9. şampiyonluğumuzu bütün sağlık çalışanlarına adıyoruz." ifadesini kullandı.

Liglerin sona erdirilmesi kararını saygıyla karşıladıklarını belirten Al-Khelaifi, sağlığın herkesin önceliği olduğunu vurguladı.

Oyunculara ve teknik ekibe mücadeleleri için teşekkür eden Al-Khelaifi, "Umarım bu zafer taraftarlarımıza bu zor zamanda biraz umut ve mutluluk getirecektir. Şartlar elverdiği zaman şampiyonluğu tüm PSG ailesiyle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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