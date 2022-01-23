Fransa'da gündem Cengiz Ünder! ''Rakibe verdiği rahatsızlık...''

Star.com.tr 23 Ocak 2022 Pazar 10:37 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 10:37

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lens'e konuk oldu. Bollaert-Delelis Stadın oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Dimitri Payet ve 77. dakikada yeni transfer Cedric Bakambu attı.

Marsilya bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti ve Ligue 1'de 2. sırada yer aldı. 33 puanda kalan Lens ise 7. basamakta bulunuyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun performansı için Fransız basını 5 ile 6,5 arasında değişen puanlar verdi. İşte Fransız basınında Cengiz Ünder yorumları...

"CENGİZ ÜNDER SONUNA KADAR SAVAŞMAYA DEVAM EDECEK"

Le Phoceen: "8. dakikada Lens kalesine doğru top sürdükten sonra ilk şutunu çekti fakat topu kaleci Wuilker Farinez'de kaldı. 14. dakikada da çok sert bir şut çekti. 31. dakikada penaltıyı alan Guendouzi'ye o pozisyonda ortayı yapan futbolcuydu. Kararlı, sonuna kadar savaşmaya devam edecek." (6,5 puan)

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"CENGİZ ÜNDER İSTENEN ETKİDEN UZAKTI"

Foot Mercato: "İlk yarıda Guendouzi'ye penaltı yapılmasına yol açan güzel bir pas çıkardı. Ve hepsi bu kadardı. Türk futbolcu bu maçta 48 kez topla buluştu ve istenen etkiden uzaktı. Sadece bir şut denedi ve Lens savunması tarafından bloke edildi." (5 puan)

"CENGİZ ÜNDER'İN RAKİBE VERDİĞİ RAHATSIZLIK ÇOK DEĞERLİYDİ"

Maxi Foot: "Türk kanat oyuncusu gol atamadı ama rakibe verdiği rahatsızlık çok değerliydi. İlk yarıda iki sert vuruşta çok tehlikeliydi. Guendouzi'nin aldığı penaltının perde arkasında olan isimdi. Lens'in sol kanat oyuncusu Frankowski'nin ataklarını engellemek için çok iyi geri çekildi." (6,5 puan)