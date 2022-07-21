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Spor

Fransa'da Leo Dubois şaşkınlığı! ''Keşke Galatasaray'a gitmeseydi''

Galatasaray'ın Lyon'dan kadrosuna kattığı sağ bek Leo Dubois'nın transferi Fransa'da şaşkınlığa neden oldu. Leo Dubois için 'Galatasaray kesinlikle müthiş bir oyuncu aldı. Keşke Türkiye'ye gitmeseydi, Ligue 1'de kalsaydı' yorumu yapıldı.

Takvim21 Temmuz 2022 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
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Üst üste bombaları patlatan Galatasaray son olarak Leo Dubois'nın transferinde de mutlu sona ulaştı. Her konuda anlaşma sağlanan Fransız sağ bek dün akşam saatlerine İstanbul'a geldi.

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BONSERVİSİ 2.5 MİLYON AVRO

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Dubois ardından 4 yıllık imzayı atacak. Galatasaray'ın Lyon'a 2.5 milyon avro, yıldız futbolcuya da 1.8 milyon avro maaş ödeyeceği öğrenildi.

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"GALATASARAY KESİNLİKLE MÜTHİŞ BİR OYUNCU ALDI"

Öte yandan Leo Dubois'nın Galatasaray'a transferi Fransa'da çok büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Dün bir TV programında yapılan yorumda, "Galatasaray kesinlikle müthiş bir oyuncu aldı. Keşke Türkiye'ye gitmeseydi, Ligue 1'de kalsaydı" ifadesi kullanıldı.

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