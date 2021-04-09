09 Nisan 2021 Cuma 23:58 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 00:13

Fransa Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, deplasmanda Metz ile karşılaştı. İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.

Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.

Burak Yılmaz böylece bu sezon Ligue 1'de 10 gole ulaşmış oldu. Zeki Çelik ise bu sezon 2.kez fileleri havalandırdı.