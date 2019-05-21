Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Fransa Milli Takımı'nın Türkiye ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakiplerinden Fransa, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Bolivya, Türkiye ve Andorra maçlarının kadrosunu açıkladı. Steve Mandanda'ya yer vermeyen Horozlar'ın çalıştırıcısı, Maignan, Lenglet, Dubois ve Ben Yedder'i çağırdı
Kadroda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Areola, Maignan, Lecomte, Lloris
Defans: Digne, Mendy, Varane, Dubois, Pavarad, Zouma, Leglet, Umtiti
Orta Saha: Kante, Pogba, Matuidi, Sissoko, Ndombele
Forvet: Ben Yedder, Griezmann, Thauvin, Coman, lemar, Giroud; Mbappe
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