Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerin Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Luan Peres ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

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LUAN PERES'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ YAKIN

Fransız basınında çıkan habere göre; 28 yaşındaki oyuncunun transferi için iki taraf da kiralama değil, satın alma yöntemini masaya yatırmış durumda. Kulüpler arasında anlaşmanın yakın olduğu ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.

MARSİLYA KADRO ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de olduğu gibi Marsilya'da da kadro şişkinliğinin bulunması ve Fransız kulübünün önceliğini futbolcu satışına vermesi sarı lacivertli kulübü bu transferde avantajlı konuma getiriyor.

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2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

190 cm boyundaki sol ayaklı stoperin 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon avro olan Peres, Santos, Club Brugge, Fluminense, Ituano, Ponte Preta, Red Bull Brasil, Santa Cruz ve Portuguesa takımlarında forma giydi.

GEÇEN SEZON 49 MAÇ OYNADI

Geçen sezon Marsilya formasıyla 33'ü lig olmak üzere toplam 49 resmi maça çıkan Luan Peres, bu karşılaşmalarda daha çok sol bek mevkisinde oynadı. 3 asist yapan Breziyalı oyuncunun golü bulunmuyor.

Star Gazetesi