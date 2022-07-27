Galatasaray'ın stoperi Barcelona'dan

Marcao'nun Sevilla'ya gidişinin ardından savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Sarı- Kırmızılılar'ın Barcelona formasını giyen Oscar Mingueza ile ilgilendiği öne sürülüyor.

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ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

İspanyol basınına göre Galatasaray, teknik direktör Xavi tarafından gözden çıkarılan 23 yaşındaki futbolcuyu istiyor. Oscar Mingueza'nın ayrıca İtalya'dan Monza, İspanya'dan Celta Vigo, Real Valladolid ve Getafe, Yunanistan'dan AEK ve Almanya'dan Hoffenheim'ın da listesinde olduğu belirtiliyor. Hem stoper hem de sağ bekte görev yapabilen Mingueza, Barcelona'nın futbol fabrikası La Masia'da yetişen bir isim. Geçtiğimiz sezon 21 maçta görev yapan İspanyol yıldız, Xavi'nin yeni sezon planlamasında yer almıyor.

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DEĞERİ 6 MİLYON AVRO

1 kez İspanyol Milli Takımı'nın da formasını giyen Oscar Mingueza'nın Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.84 boyundaki yıldız futbolcu çabukluğu ve pas oyunundaki başarısı ile ön plana çıkan bir stoper. Transfermarkt verilerine göre Mingueza'nın piyasa değeri 6 milyon avro.

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İLK TERCİHİ LA LİGA'DA DEVAM ETMEK

İspanyol basını, çok sayıda talibi olan Oscar Mingueza'nın ilk tercihinin İspanyol kulüpleri olduğunu söyledi. Yıldız futbolcuyu La Liga'dan 2 kulüp istiyor.