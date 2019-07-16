Fransızlar Yusuf Yazıcı transferini açıkladı
Transferde mutlu sona ulaşan Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Trabzonspor ile bonuslar dahil 17 milyon euroya anlaştı.
Fransız basınından RMC Sport'un muhabiri Mohamed Bouhafsi, Trabzonspor ile Lille arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Lille'in 17 milyon avro ve bonusları içeren teklifini kabul etti. Fransız muhabir Yusuf Yazıcı'nın hafta sonundan önce Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceğini aktardı.
Lille ile daha önce 5 yıllık anlaşma sağlayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un teklifi kabul etmesiyle transferi için geri sayıma geçti.
Futbol Arena
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