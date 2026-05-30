Fransız spor medyasından Foot-sur7'ın analizine göre, Galatasaray son yıllarda Türkiye Süper Lig'inde kurduğu mutlak hakimiyetle rakiplerine nefes aldırmıyor. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın son 4 yılda kazandığı üst üste 4 şampiyonluk, lig üzerinde kurulan ve yıkılması imkansız görünen bir futbol hegemonyası yani bir 'Süper Diktatörlük' olarak nitelendiriliyor. Aslan'ın bu saltanatının arkasındaki gerekçeler şu ifadelerle ortaya koyuldu:

KALİTE, VİZYONLA BİRLEŞİNCE

"Bu diktatörlüğün (!) en büyük dayanağı, kulübün ekonomik gücü ve bunu küresel bir vizyonla birleştirmesi. Galatasaray; Osimhen, Mauro Icardi, Gabriel Sara, Sanchez ve Torreira gibi dünya çapındaki yıldızları kadrosunda tutarak rakipleriyle arasındaki kadro kalitesi makasını tamamen açtı. Bu finansal ve sportif güç, rakipler üzerinde ciddi bir psikolojik baskıya neden oluyor. F.Bahçe ve Beşiktaş gibi devlerin büyük yatırımlarla kurduğu iddialı kadrolar bile Aslan'ın bu istikrarlı ve güçlü yapısını yenemiyor.

RAKİPLERE 'RÜYA' BİLE YASAK

Diğer gerekçe ise Okan Buruk liderliğinde yakalanan taktiksel ve zihinsel istikrar. G.Saray, şampiyonluk baskısı altında bile kaybetmeme alışkanlığı kazanan, kriz anlarını genetiğindeki kazanma kültürüyle aşan kusursuz bir makineye dönüştü. Fransa'daki PSG ya da Almanya'daki B.Münih dominasyonuna benzetilen bu süreç, Türk futbolunda güç dengelerini tamamen sarı-kırmızılıların lehine değiştirmiş durumda. Kısacası Aslan, son 4 yılda rakiplerine şampiyonluk rüyasını bile yasaklayan ligin tek hakimi."