İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransızlardan Galatasaray analizi! ''Rakiplerine nefes aldırmıyor''
Spor

Fransızlardan Galatasaray analizi! ''Rakiplerine nefes aldırmıyor''

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, Fransız basınının yakın takibine girdi. Sarı-kırmızılıların rakiplerine ciddi bir üstünlük kurduğu aktarılırken Okan Buruk ve ekibi için de övgü dolu yorumlar yapıldı.

Akşam30 Mayıs 2026 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
Fransızlardan Galatasaray analizi! ''Rakiplerine nefes aldırmıyor''
ABONE OL

Fransız spor medyasından Foot-sur7'ın analizine göre, Galatasaray son yıllarda Türkiye Süper Lig'inde kurduğu mutlak hakimiyetle rakiplerine nefes aldırmıyor. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın son 4 yılda kazandığı üst üste 4 şampiyonluk, lig üzerinde kurulan ve yıkılması imkansız görünen bir futbol hegemonyası yani bir 'Süper Diktatörlük' olarak nitelendiriliyor. Aslan'ın bu saltanatının arkasındaki gerekçeler şu ifadelerle ortaya koyuldu:

KALİTE, VİZYONLA BİRLEŞİNCE

"Bu diktatörlüğün (!) en büyük dayanağı, kulübün ekonomik gücü ve bunu küresel bir vizyonla birleştirmesi. Galatasaray; Osimhen, Mauro Icardi, Gabriel Sara, Sanchez ve Torreira gibi dünya çapındaki yıldızları kadrosunda tutarak rakipleriyle arasındaki kadro kalitesi makasını tamamen açtı. Bu finansal ve sportif güç, rakipler üzerinde ciddi bir psikolojik baskıya neden oluyor. F.Bahçe ve Beşiktaş gibi devlerin büyük yatırımlarla kurduğu iddialı kadrolar bile Aslan'ın bu istikrarlı ve güçlü yapısını yenemiyor.

RAKİPLERE 'RÜYA' BİLE YASAK

Diğer gerekçe ise Okan Buruk liderliğinde yakalanan taktiksel ve zihinsel istikrar. G.Saray, şampiyonluk baskısı altında bile kaybetmeme alışkanlığı kazanan, kriz anlarını genetiğindeki kazanma kültürüyle aşan kusursuz bir makineye dönüştü. Fransa'daki PSG ya da Almanya'daki B.Münih dominasyonuna benzetilen bu süreç, Türk futbolunda güç dengelerini tamamen sarı-kırmızılıların lehine değiştirmiş durumda. Kısacası Aslan, son 4 yılda rakiplerine şampiyonluk rüyasını bile yasaklayan ligin tek hakimi."

ÖNERİLEN VİDEO

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.