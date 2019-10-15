Fransızlar’dan ikiyüzlülük

A MİLLİ Takımımız’ı yenemeyince Mehmetçik Selamımızı bahane göstererek yaptırım bekleyen Fransızlar’ın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Fransa 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu elde ettiğinde kupa törenindeki bir görüntü bu ikiyüzlülüğü belgeledi. Söz konusu kupa töreninde Horozlar’ın yıldızı Antoine Griezmann, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u asker selamı ile selamlamıştı. İtalya’da da Cengiz Ünder 12 Şubat 2018’deki 2 gol, 1 asistle oynadığı Benevento maçındaki asker selamını Barış Pınarı Harekatı’ne destek için yeniden paylaştı. Söz konusu sevinç UEFA’nın sitesinde de yayınlanmış ve haber olmuştu. Ancak UEFA, Griezmann’ın “Asker selamını” unuttu ve baskılara dayanamayarak saçma bir kararla Türkiye’ye soruşturma açtı.