Fransızlardan Arda Güler'e yakın markaj

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubundaki ikinci maçında Rennes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk mücadelesinde, sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev'i 2-1 yenmişti.



Rennes ise ilk maçında AEK Larnaca'yı mağlup ederek gruba galibiyetle başlamıştı.

Eurosport'ta yayınlanan bir podcast'te iki Fransız gazeteci Julien Pereira ile Arthur Merle, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

Arda'nın Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol atıp 5 de asist yapmasına dikkat çekildi.

Genç futbolcunun 17 yaşında olmasına rağmen, maç başına ortalama 40 dakika sahada kalmasının önemli olduğu aktarıldı.

Diğer taraftan Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir maddeye dikkat çeken gazeteciler, oyuncunun belirli bir sürenin altında kalırsa serbest kalma bedelinin 30'dan 5 milyon euro'ya düşeceği hatırlatıldı.

Öte yandan iki Fransız gazeteci, Türk futbolunun son dönemlerde çok fazla genç yıldız adayı çıkardığının altını çizdi.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro...