Fred kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, bu sezon 3 gol, 8 asistle 11 gole katkıda bulundu.

Fred, en çok gol katkısı verdiği sezonu geçen sezon Manchester United formasıyla gerçekleştirdi.

Tecrübeli oyuncu geçen sezon 56 maçta 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi. Rekora 2 gol katkısı kaldı.

FRED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2284 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 3 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

Brezilyalı yıldız sezon başında Manchester United'dan 9.74 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.