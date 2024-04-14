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Spor

Fred: Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred, Fatih Karagümrük maçının ardından mücadeleyi yorumladı.

14 Nisan 2024 Pazar 22:13 - Güncelleme:
Fred: Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız
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Fenerbahçeli futbolcu Fred, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fred maçı değerlendirerek, "İyi bir maç çıkarttık. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik, ilk yarıda seviyemizin altındaydık. Soyunma odasında neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir sonuç aldık." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hazırım. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ben de takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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