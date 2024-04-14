Fred: Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Fenerbahçeli futbolcu Fred, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fred maçı değerlendirerek, "İyi bir maç çıkarttık. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik, ilk yarıda seviyemizin altındaydık. Soyunma odasında neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir sonuç aldık." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hazırım. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ben de takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.