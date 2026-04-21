  Fred'den derbi mesajı! ''Daha havlu atmadık...''
Fred'den derbi mesajı! ''Daha havlu atmadık...''

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a deplasmanda 120+1. dakikada Marko Jevtovic'in penaltı golüyle mağlup olan ve kupaya veda eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2026 Salı 23:51 - Güncelleme:
Fred'den derbi mesajı! ''Daha havlu atmadık...''
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a deplasmanda 120+1. dakikada Marko Jevtovic'in penaltı golüyle mağlup olan ve kupaya veda eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, son maçların ardından takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Deneyimli futbolcu, sürecin kolay olmadığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son iki karşılaşmada alınan sonuçlara değinen Fred, "Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık." sözleriyle hücumdaki eksiklere dikkat çekti.

Önlerindeki sürece odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor." dedi.

Derbiye dair mesaj veren 33 yaşındaki futbolcu, takımın mücadeleden vazgeçmediğinin altını çizerek, "Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." şeklinde konuştu.

