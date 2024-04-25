Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Instagram hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Sivasspor maçında alınan beraberlik ile Galatasaray ile aralarındaki farkın 4 puana yükselmesi sonrası umutsuzluğa kapılan camiaya mesaj gönderen Fred, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Savaş bitene kadar savaşmaya ve inanmaya devam."

FRED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2284 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız oyuncu, 3 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.