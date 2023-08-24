Fredrik Midstjö: İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz

Galatasaray'ın Molde maçında galibiyet golünü atan Fredrik Midstjö, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Molde maçında galibiyet golünü atan Fredrik Midstjö, maçın ardından açıklama yaptı.

Fredrik Midstjö yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Molde hazır bir şekilde sahaya çıktı. Şans bulup gol attılar. Kendi tarafımıza baktığımızda biz de şans bulduk ve gollerimizi attık." dedi.

Ayrıca, "Bu koşulların nasıl olduğunu biliyorum. İkinci maç da zor olacak ama kendi taraftarımız bizim itici gücümüz olacak. İkinci maçı da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.