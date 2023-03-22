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Spor

Frutti Extra Bursaspor, deplasmandan mağlup dönüyor

Frutti Extra Bursaspor, Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'e 88-85 mağlup oldu.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor, deplasmandan mağlup dönüyor
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Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'e 88-85 yenildi.

Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-23 önde bitiren Frutti Extra Bursaspor, devre arasına da 43-35 üstün girdi.

Başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği 66-65 önde tamamlayan Lietkabelis, karşılaşmadan 88-85 galip ayrıldı.

İki takımın da son 16 turuna kalmayı önceden garantilediği grupta Lietkabelis 10. galibiyetini alırken, Frutti Extra Bursaspor ise 10. yenilgisini yaşadı.

Kupada normal sezonun son hafta maçları 28-29 Mart'ta oynanacak.

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