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Spor

Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 92-85 mağlup etti.

AA12 Mart 2023 Pazar 00:38 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 92-85 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 8, Onuralp Bitim 23, Auguste 9, Dudzinski 19, Clemmons 14, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Utku Al 11, Dawkins 2, Mithat Can Özalp, Enes Berkay Taşkıran

ALİAĞA PETKİMSPOR: Chery 17, Dorukhan Engindeniz, Prewitt 8, Aldridge 18, Simmons 22, Booth 13, Ege Arar 2, Murat Meriç Kuntker 5, Nusret Yıldırım, Yavuz Gültekin, Ömercan Engin

1. PERİYOT: 17-23

DEVRE: 38-38

3. PERİYOT: 70-61

  • Frutti Extra Bursaspor
  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Süper Ligi

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