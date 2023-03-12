Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 92-85 yendi.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 8, Onuralp Bitim 23, Auguste 9, Dudzinski 19, Clemmons 14, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Utku Al 11, Dawkins 2, Mithat Can Özalp, Enes Berkay Taşkıran
ALİAĞA PETKİMSPOR: Chery 17, Dorukhan Engindeniz, Prewitt 8, Aldridge 18, Simmons 22, Booth 13, Ege Arar 2, Murat Meriç Kuntker 5, Nusret Yıldırım, Yavuz Gültekin, Ömercan Engin
1. PERİYOT: 17-23
DEVRE: 38-38
3. PERİYOT: 70-61