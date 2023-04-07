İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2023 Cumartesi / 18 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol engelini aştı
Spor

Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol engelini aştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-85'lik skorla mağlup etti.

AA7 Nisan 2023 Cuma 23:30 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol engelini aştı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta açılış mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Bursa temsilcisi ligde 14. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Sajus 10, Harris 11, Weber 8, Crawford 37, Kulvietis 2, Tayfun Erülkü 9, Mehetan Akyel 6, Yesukan Onar 2

Frutti Extra Bursaspor: Auguste 11, Andrews 13, Dudzinski 10, Clemmons 18, Ömer Utku Al 3, Onuralp Bitim 19, Needham 6, Yiğitcan Saybir 7

1 periyot: 16-19

Devre: 41-45

3 periyot: 67-65

  • Frutti Extra Bursaspor
  • Onvo Büyükçekmece Basketbol
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.