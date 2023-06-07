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Spor

Frutti Extra Bursaspor'da Nedim Yücel dönemi sona erdi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajer Nedim Yücel'le yollarını ayırdığını duyurdu.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 01:50 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor'da Nedim Yücel dönemi sona erdi
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Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajer Nedim Yücel'le yollarını ayırdığını duyurdu.

Frutti Extra Bursaspor, Genel Menajeri Nedim Yücel'le yollarını ayırdığını duyurdu. Başkan Sezer Sezgin, yaptığı açıklamada, "Büyük Bursaspor camiası. Bugün sizlere her güzel şeyin sonu olduğu gibi, Nedim Yücel'le olan birlikteliğimizin sonuna geldiğimizi belirtmek istiyorum. 2017 Ağustos ayından başlayan birlikteliğimiz, Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, EuroCup finali ve Süper Lig 5.'liği ile bitti. Bugün kendisi ile görüşerek karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Ben tüm Bursaspor camiasına, sevgili taraftarımıza, sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir özveri ve gayretle çalıştı. Kendisi profesyonel ve eski milli basketbolcu. Genel Menajerlik kariyerine bizlerle başladı. Güzel de bir kariyeri var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki spor yaşamında da başarılar diliyorum" dedi.

Nedim Yücel: "Her güzel serüvenin bir sonu oluyor"

Nedim Yücel ise, "Her güzel serüvenin bir sonu oluyor. Bugün itibarıyla Frutti Extra Bursaspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bu 7 yıl boyunca bana destek veren başta Başkanım Sezer Sezgin olmak üzere bütün yönetim kurulun, Uludağ İçecek ailesine ve taraftarımıza teşekkür ederim. Çok güzel şeyler başardık. En büyük hedefim Avrupa kupasında Bursaspor'u temsil etmekti. Onu başardık. Her sene tuğlaları bir bir üstüne koyduk. Benden sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

  • Nedim Yücel
  • FruttiExtra Bursaspor
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