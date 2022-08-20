İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2022 Cumartesi / 23 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
Spor

Fulham evinde 90'da kazandı

Fulham, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Brentford'u 3-2 mağlup etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Fulham, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'de oynanan mücadeleyi Fulham 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Reid, 20. dakikada Palhinha ve 90. dakikada Mitrovic kaydetti.

Konuk ekibin gollerini 44. dakikada Nörgaard ve 71. dakikada Toney kaydetti.

Brentford'ta geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu, maça yedek başladı ve teknik direktör Thomas Frank tarafından oyuna alınmadı.

Alınan bu sonucun ardından Fulham puanını 5'e çıkardı. Brentford ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brentford, Everton'u konuk edecek. Fulham, Arsenal deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.