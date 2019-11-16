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Fulham Seri'nin dönüşüne sıcak bakıyor

Seri'nin geri gönderilme fikrine sıcak bakan Scott Parker'ın Fildişili yıldız için kapılarını açtığı ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz yıl 30 milyon Euro vererek Nice’ten Seri’yi transfer eden, fakat Premier Lig’den düştükten sonra yıldız futbolcuyu Galatasaray’a kiralayan Fulham, tecrübeli orta saha oyuncusunu geri istiyor.
 
'SERİ DÖNERSE GÜÇLENİRİZ'
 
Galatasaray’da kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan ve camiayı hayal kırıklığına uğratan Seri, kendisine güvenenleri yanıltırken, Fildişili orta sahanın geri gönderilmesi halinde Scott Parker’ın eski öğrencisini memnuniyetle kabul edeceği belirtildi. Şu anda 16.haftası geride kalan Championship’te 26 puan toplayan ve liderin 7, ikinci Preston’un ise 5 puan gerisinde olan Fulham yeniden Premier Lig’e göz kırparken, genç teknik direktör Parker’ın yönetime Seri’nin takıma dönmesiyle kadrosunun daha fazla güçleneceğine inandığını söylediği bildirildi.
 
Galatasaray’da toplam 12 maça çıkıp sadece 1 gol 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu 9 kez ilk 11’de forma giyerken, tecrübeli oyuncunun Ocak ayına kadar sergileyeceği performans ise merak konusu olmuş durumda.

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