Fulham'ın yeni menajeri Ranieri oldu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham, menajer Slavisa Jokanovic'i göndererek yerine Claudio Ranieri'yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyurulurken kontratın kaç senelik olduğu ise belirtilmedi.