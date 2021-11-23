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  • Furkan Korkmaz'dan 11, Alperen Şengün'den 8 sayı
Spor

Furkan Korkmaz'dan 11, Alperen Şengün'den 8 sayı

Philadelphia 76ers'ın Sacramento Kings'i 102-94 yendiği maçta, Furkan Korkmaz 11 sayı, 6 asist üretti. Alperen Şengün ise Houston Rockets'ın Boston Celtics'e 108-90 yenildiği karşılaşmayı 8 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

23 Kasım 2021 Salı 10:17 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 10:17
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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 10 karşılaşmayla devam edildi.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 102-94 kazandıkları Sacramento Kings deplasmanında 11 sayı, 6 asist üretti.

Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın konuk olduğu Boston Celtics'e 108-90 yenildiği maçı, 8 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 112-117

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 103-109

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 113-101

Boston Celtics-Houston Rockets: 108-90

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 123-92

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 77-109

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 96-110

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 111-115

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 118-119

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 94-102

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