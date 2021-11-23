Furkan Korkmaz'dan 11, Alperen Şengün'den 8 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 10 karşılaşmayla devam edildi.
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 102-94 kazandıkları Sacramento Kings deplasmanında 11 sayı, 6 asist üretti.
Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın konuk olduğu Boston Celtics'e 108-90 yenildiği maçı, 8 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla tamamladı.
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 112-117
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 103-109
Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 113-101
Boston Celtics-Houston Rockets: 108-90
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 123-92
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 77-109
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 96-110
San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 111-115
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 118-119
Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 94-102