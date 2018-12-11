Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Philadelphia 76ers, ağırladığı Detroit Pistons’ı 116-102’lik skorla geçerek sezonun 19’uncu galibiyetine ulaştı.

Sixers’ta Joel Embiid 24 sayı ve 8 ribaunt, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, oyuna sonradan girerek 25 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 18 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyette başrolü oynadı.

Sezonun 12’nci mağlubiyetini alan Pistons’ta Luke Kennard 28 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Andre Drummond ise 21 sayı ve 17 ribaunt ile "double-double" yaptı.

NBA’e 3 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Washington Wizards: 109-101

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 116-102

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 89-108

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 108-92

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 122-113

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 101-76

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-99

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-123 (Uzatmalarda)

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-108

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 108-105

(AA)