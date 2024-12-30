NBA macerası sonrası EuroLeague ekiplerinden Monaco'ya transfer olan Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Milli yıldızın yeni adresi belli oldu.

SÜRPRİZ TRANSFER

Bahçeşehir Koleji Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA'de gururla izlediğimiz Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Yıldız basketbolcu bu sezon sakatlıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı. 7 yıllık NBA macerası sonrası Monaco'nun yolunu tutan Furkan Korkmaz, yalnızca 3 EuroLeague maçında forma giyebilmişti.