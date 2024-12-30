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Spor

Furkan Korkmaz'dan şaşırtan imza! Yeni adresi belli oldu

NBA macerası sonrası EuroLeague ekiplerinden Monaco'ya transfer olan Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Milli yıldızın yeni adresi belli oldu. Milli basketbolcu, Bahçeşehir Koleji ile anlaştı.

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 19:22 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz'dan şaşırtan imza! Yeni adresi belli oldu
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NBA macerası sonrası EuroLeague ekiplerinden Monaco'ya transfer olan Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Milli yıldızın yeni adresi belli oldu.

SÜRPRİZ TRANSFER

Bahçeşehir Koleji Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA'de gururla izlediğimiz Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Yıldız basketbolcu bu sezon sakatlıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı. 7 yıllık NBA macerası sonrası Monaco'nun yolunu tutan Furkan Korkmaz, yalnızca 3 EuroLeague maçında forma giyebilmişti.

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