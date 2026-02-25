İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

Furkan Yaman, Avrupa şampiyonu! Eskrimde tarihi başarı

Milli eskrimci Furkan Yaman, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, Türkiye eskrim tarihinde bir ilke imza attı.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 22:49
Furkan Yaman, Avrupa şampiyonu! Eskrimde tarihi başarı
Milli sporcu Furkan Yaman, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki organizasyonda genç erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Furkan, final müsabakasında Rus Iaroslav Borisov'u 15-9 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasında, "Sporcumuz Furkan Yaman, Türkiye Eskrim Federasyonunun 103 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştır." denildi.

Furkan Yaman'ın altın madalyasını, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a ithaf ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, altın madalya kazanan Furkan Yaman'ı telefonla görüntülü arayarak kutladığı ifade edildi.

