Milli sporcu Furkan Yaman, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki organizasyonda genç erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden Furkan, final müsabakasında Rus Iaroslav Borisov'u 15-9 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasında, "Sporcumuz Furkan Yaman, Türkiye Eskrim Federasyonunun 103 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştır." denildi.
Furkan Yaman'ın altın madalyasını, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a ithaf ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, altın madalya kazanan Furkan Yaman'ı telefonla görüntülü arayarak kutladığı ifade edildi.