Furkan Yaman'dan bronz madalya

İstanbul'da bugün başlayan ve Uluslararası Eskrim Federasyonu ile Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Büyük Kadınlar/Erkekler Kılıç ve Kadınlar Flöre Satellite Turnuvası'nda ilk gün kadınlar ve erkekler kılıç karşılaşmalarının ardından son buldu. Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde oynanan maçlar sonucu; Furkan Yaman bronz madalya elde ederken Ukraynalı sporcu Olga Kharlan ve Macar Krisztian Rabb altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan organizasyona çeyrek finalde veda eden sporcularımız Enver Yıldırım 5., Nisanur Erbil ise mücadelesini 6. sırada tamamladı.

Turnuvada dereceye giren sporcular madalyalarını; TEF Başkan Vekili Mümihnan Bilgin'in elinden aldı.

Bugün İstanbul'da piste çıkan diğer sporcular; Tolga Aslan 11., Iryna Shchukla 13., Muhammed Furkan Kalender 16., Nil Güngör 19., Kerem Çağlayan 21., Arda Tanerler 24., Akya Göllü 25., Aylin Çakır 29., Alkım Öztürk 29., Begüm Alkaya 37., İsmail Tuna Biçicioğlu 37., Uras Macit 39., Damla Demirkol 40., Ateş Efe Toker 41., Pınar Miray Şişik 42., Adem Doruk Küpeli 42., Mehmet Emir Uğurlu 43., Deniz Duvan 45., Ayşe Didem Yemiş 48., Enes Talha Kalender 48., Arda Mutlu 49., Toprak Altınçekiç 52., Tuğçe Rana Kaya 53., Irmak Duvan 55., Mustafa Yıldırım 57., Özgür Sakınç 58., Ela Suzan Ergezer 60., Nehir Yıldırım 62., Defne Lal Oruncak 65., Gül İpek Oruncak 66., Yiğit Ayaz 66., İrem Melek Bayrak 68., Ali Sinan Karataş 69., Maya Kerkeser 70., Yağan Soykan 72., Emir Yusuf Köşkdere 73., Burak Efe Emiroğlu 77., Poyraz Kümük 78., Arda Takka 79., Mehmet Erdem Durul 82., Nedim Semih Mescioğlu 85., Alper Taş 86., Mustafa Arda Gündoğar 96., Emir Kemal Bezci 97., Ahmet Yağız İkiz 99., Tuna Kerem Özgür 102., Eren Aslan 104. ve Toprak Kavzan 105'inci oldu.

Türkiye'nin tüm kategorilerde 81 sporcu ile temsil edildiği ve 43 ülkeden toplam 268 sporcuya ev sahipliği yapan turnuva yarın kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Bugünkü kürsü sonuçları şöyle:

Kadınlar Kılıç

1-Olga Kharlan (Ukranya)

2-Alina Komashchuk (Ukrayna)

3-Anna Bashta (Azerbaycan)

3-Lika Jijieishvili (Gürcistan

Erkekler Kılıç

1-Krisztian Rabb (Macaristan)

2-Colin Heathcock (ABD)

3-Pietro Torre (İtalya)

3-Furkan Yaman (Türkiye)