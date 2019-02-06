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Futbol camiasından Fatih Terim'e başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.
 
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Futbol Takımı'mızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
 
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
 
"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."
 
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki başsağlığı mesajında da "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Sayın Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Trabzonspor Kulübünün taziye mesajında ise şunlar kaydedildi:
 
"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
 
(AA)
 

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