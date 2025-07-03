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Spor

Spor camiasını sarsan haber! Dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota hayatını kaybetti

İngiliz ekibi Liverpool forması giyen 28 yaşındaki Diogo Jota geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. İşte detaylar...

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Spor camiasını sarsan haber! Dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota hayatını kaybetti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

İki hafta önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva'nın, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

ACI DETAY

Diogo Jota, 22 Haziran'da Rute Cardoso ile evlenmişti.

26 yaşında hayatını kaybeden futbolcu, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

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