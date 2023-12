Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına birçok uluslararası spor kuruluşu tepki gösterdi.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararının ardından FIFA, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinden futbol kulüpleri Avrupa Süper Ligi projesine karşı açıklamalar yaptı.

İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona kulüpleri kararı olumlu karşılarken, Avrupa'daki diğer kulüpler ise Avrupa Süper Ligi projesine tepki gösterdi.

FIFA BAŞKANI INFANTİNO: "BİR ŞEYLERİN DEĞİŞECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR"



FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararının, futbolda değişikliğe yol açmayacağını savundu. Infantino, "Avrupa Adalet Divanı'nın kararını büyük saygıyla karşılıyorum ama bu gerçekte bir şeylerin değişeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"FIFA'nın en iyi turnuvaları düzenleyen kurum" olduğunu kaydeden Infantino, "Bu durum, gelecekte de devam edecek. Dünyanın en çarpıcı, mücadeleci ve anlamlı turnuvalarını sunmaya devam edeceğiz. Futbolun kaynaklarını, dayanışma içinde oluşturduğumuz programların yardımıyla, dünyanın her köşesine dağıtacağız. En iyi kulüplerin, bu kaynakları ayrıcalıklı olarak kullanma isteğini en aza indirgeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA BAŞKANI CEFERİN: "FUTBOL SATILIK DEĞİLDİR."



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

Caferin, "Futbol satılık değildir. Avrupa Adalet Divanı, umarım ne yaptığını biliyordur ama bundan tam olarak emin değilim. Onları durdurmak gibi bir niyetimiz yok. İstediklerini yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı, Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması veya doğrulanması anlamına gelmemektedir. Alınan karar, aslında UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde, önceden var olan ve zaten kabul edilmiş teknik bir eksiğin altını çizmektedir." denildi.



AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ



Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), kararın, "Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını desteklediği anlamını taşımadığını" belirtti.

Avrupa çapında 500'e yakın profesyonel futbol kulübünü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) da Avrupa Adalet Divanı'nın kararını değerlendirdi. Açıklamada, "Açıkça söylemek gerekirse karar ne Süper Lig projesini destekliyor ne de tasdik ediyor." denildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışıldığı, gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtildi.

"Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte, sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir. Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."

Türkiye'den birçok futbol kulübü de Avrupa Süper Ligi projesinde yer almayacağını açıkladı.

LALİGA TEPKİ GÖSTERİRKEN, REAL MADRİD VE BARCELONA DESTEKLİYOR



Avrupa Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ile Real Madrid ve Barcelona kulüpleri açıklama yaptı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, karara yönelik yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ancak tarihi öneme sahip iki sonuç üzerinde düşünebilirim. Öncelikle Avrupa kulüp futbolu artık tekel olmayacak. İkincisi bugünden itibaren kulüplerin kaderi kendi ellerinde olacak." ifadelerini kullandı.



İspanyol kulübü Barcelona da kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Barcelona, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Süper Lig projesini değerlendiren kararından duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Süper Lig projesini yürüten kulüplerden biri olan Barcelona, bu kararın futbol dünyasındaki tekele karşı çıkarak Avrupa'da elit düzeyde yeni bir futbol rekabetinin önünü açtığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararla ilgili İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kararda, Süper Lig projesine mutlaka izin verilmesi gerektiği belirtilmediği kaydedilen paylaşımda, "LaLiga, Avrupa Komisyonundan Avrupa futbolunun istikrarını ve geleceğini korumaya yönelik yasal önlemler talep ediyor. Bugün Süper Lig'in bencil ve elitizmi savunan bir model olduğunu her zamankinden daha fazla hatırlıyoruz. Avrupa futbolu zaten konuştu. Israr etme." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK FUTBOL LİGİNDEKİ TAKIMLAR



Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) birçok kulüp de Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi.

İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Tottenham ve Manchester United kulüpleri, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Inter, Fransa'dan PSG ve İspanya'dan Atletico Madrid de konuya ilişkin açıklamada bulunarak, UEFA organizasyonlarına bağlı olduklarını ve Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını belirtti.

Atletico Madrid kulübünden yapılan açıklamada, "Almanya, İspanya (Real Madrid ve Barcelona hariç), Fransa, İngiltere ve İtalya ile birlikte Avrupa futbol camiası, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor." ifadeleri kullanıldı.

"A22 Sporlar Yönetimi" adlı şirketin desteklediği Avrupa Süper Ligi projesinde, erkeklerde 64, kadınlarda 32 futbol kulübünün yer aldığı yeni bir lig kurulması planlanıyor.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.



FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımı, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarma, uluslararası maçlara oyuncu göndermesine izin vermeme gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.