DHA 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:41 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:41

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. 26'ncı hafta müsabakasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Signal Iduna Park'ta seyircisiz olarak karşı karşıya gelecekken, iki takım futbolcuları ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı. Borussia Dortmund Kulübü, futbolcularının maske ile yeşil zemin üzerindeki fotoğraflarını paylaşırken, "Yeni Normal" başlığını attı.