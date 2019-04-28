Futbolcular Şenol Güneş'e galibiyet sözü verdi

Beşiktaş'ta şampiyonluk ümitleri yeniden yeşerdi. 24. hafta sonunda lider Başakşehir'in 13 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar ikincilik hesapları yaparken Başakşehir'in 5 haftada 10 puan kaybetmesiyle birlikte kendilerini bir anda zirve yarışının içinde buldu.

Ligde arka arkaya 5 kez kazanan Beşiktaş kalan 5 maçını galip bitirir, Başakşehir de en az 3 puan kaybederse şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek.

Başakşehir'in Göztepe önünde aldığı yenilgiyle yeniden umutlanan Beşiktaş'ta gözler bugünkü Ankaragücü maçına çevrildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş dünkü idman öncesi takımla bir toplantı yaparak galibiyet sözü aldı. Tecrübeli hoca, "Şans yeniden kapımızı çaldı. Bu fırsatı kaçırmamak için canınızı dişinize takın. Çıkın her şeyinizi ortaya koyarak çıkışınızı sürdürün" dedi.

(Takvim)