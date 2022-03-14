Nou Camp'tan çıkardığı beraberlikle büyük moral bulan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde 3 puana şartlandı... Teknik direktör Domenec Torrent dün futbolcularıyla toplantı yaptı. Gelen bilgilere göre İspanyol hoca, Barcelona rövanşını düşünerek Kerem, Marcao, Berkan, Boey, Feghouli ve Van Aanholt'a, "Derbide sizi yedek bırakacağım" ifadesini kullandı.
Ancak bu futbolcuların Torrent'e, "Bizim dinlenmeye değil kazanmaya ihtiyacımız var. Hem derbide hem de Barcelona maçında çıkar aslanlar gibi oynarız" dediği öğrenildi. Bu yanıt karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan tecrübeli hocanın konuyu atletik performans ve sağlık departmanı ile değerlendireceği belirlendi. Eğer sakatlık konusunda bir risk olmazsa G.Saray'ın Barcelona maçının 11'iyle derbiye çıkacağı ifade edildi. Beşiktaş maçıyla ilgili taktik planını baskı ve pres üzerine yapan Torrent'in taraftar desteğini silaha dönüştürmek istediği öğrenildi.
İspanyol teknik adamın futbolcularından santra ile beraber yoğun pres ile rakibi hataya düşürmek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın ayrıca hem hücum hem de savunma için duran top organizasyonları üzerinde durduğu belirlendi.