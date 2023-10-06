Futbolda haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 7'nci, TFF 3. Lig'e ise 5'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG



Bugün :

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Pendik)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

TFF 2. LİG



Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Serik Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kırşehir FK-Ankaraspor (Kırşehir Ahi)

15.30 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Bursaspor-Ankara Demirspor (Sütaş Timsah Park)

19.00 Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı (Yeni Buca)

8 Ekim Pazar:

14.30 1461 Trabzon FK-Vanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Adıyaman FK-Altınordu (Kahta İlçe)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Karaelmas K. Köksal)

18.00 Esenler Erokspor-Diyarbekirspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Bolluca)

19.00 Isparta 32-İskenderunspor (Isparta Atatürk)

8 Ekim Pazar:

15.00 Karaman FK-Uşakspor (Yeni Karaman)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Somaspor (Gazi)

15.30 İnegölspor-Menemen FK (İnegöl İlçe)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Belediye Derincespor (Diyarbakır)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Fethiyespor-Denizlispor (Fethiye İlçe)

TFF 3. LİG



1. Grup:

8 Ekim Pazar:

14.30 Mardin 1969-Artvin Hopaspor (Mardin 21 Kasım)

14.30 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-52 Orduspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kırıkkalegücü-Karabük İdmanyurdu (Başpınar)

15.00 Kepezspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Malatya Arguvanspor (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

15.30 Aliağa-Talasgücü Belediyespor (Aliağa Atatürk)

15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

2. Grup:

8 Ekim Pazar:

14.30 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor (Eynesil İlçe)

14.30 Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Pazar İlçe)

15.00 Amasyaspor-Efeler 09 (12 Haziran)

15.30 Turgutluspor-Anadolu Üniversitesi (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Sapanca Gençlikspor-Hacettepe 1945 (Sapanca Atatürk)

15.30 Ergene Velimeşespor-3Gen Holding Elazığspor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 TPAO Batman Petrolspor-Karşıyaka (Batman)

3. Grup:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Silivrispor (Spor Toto Akhisar)

8 Ekim Pazar:

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sivas Dört Eylül (Tepecik Şenol Güneş)

14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Osmaniyespor (Erbaa İlçe)

14.30 Onvo Ağrı 1970-1922 Konyaspor (Vali Lütfi Yiğenoğlu)

15.00 Bornova 1877-Fatsa Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor (Darıca İlçe)

15.30 Kuşadasıspor-Bayburt Özel İdare (Kuşadası Özer Türk)

4. Grup:

Yarın:

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Sultanbeyli Gölet)

8 Ekim Pazar:

14.30 Muş 1984 Muşspor-Balıkesirspor (Muş Şehir)

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Adana 1954 FK (Kurtalan İlçe)

15.00 23 Elazığ FK-Bursa Yıldırımspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Nevşehir Gazi)

19.00 Orduspor 1967-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni Ordu)