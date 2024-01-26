Futbolda haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 23, Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçları oynanacak.

TFF 2. Lig'e 22, TFF 3. Lig'e ise 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 18. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG



Yarın:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrum FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)

TFF 2. LİG



Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli)

14.00 Ankaraspor-Bursaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK (Mersin)

14.00 Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK (Diyarbakır)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer)

14.00 Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor (Esenler Erokspor)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İskenderunspor-Uşakspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor (Dağılgan)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler (Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-Karaman FK (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Denizlispor-Isparta 32 Spor (Denizli Atatürk)

14.00 Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Menemen İlçe)

14.00 Somaspor-Etimesgut Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor (Iğdır Şehir)

14.00 GMG Kastamonuspor-Fethiyespor (Gazi)

TFF 3. LİG



1. Grup:

28 Ocak Pazar:

14.00 Malatya Arguvan SK-Küçükçekmece Sinop SK (Arguvan İlçe)

14.00 Kırıkkalegücü Futbol SK-Kepezspor (Başpınar)

14.00 Aliağa Futbol-Edirnespor (Aliağa Atatürk)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İnegöl Kafkas SK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Bergama 14 Eylül)

14.00 Mardin 1969 Spor-Talasgücü Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-52 Orduspor FK (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

2. Grup:

28 Ocak Pazar:

14.00 Hacettepe 1945 SK-Efeler 09 Spor FK (Aktepe)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Ergene Velimeşespor (Batman)

14.00 Turgutluspor-Silifke Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Pazarspor-3Gen Holding Elazığspor (Pazar İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Karşıyaka (12 Haziran)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Eynesil İlçe)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Kelkit Hürriyet SK (Sapanca Atatürk)

3. Grup:

28 Ocak Pazar:

14.00 Fatsa Belediyespor-Osmaniyespor FK (Fatsa İlçe)

14.00 Onvo Ağrı 1970 SK-Akhisarspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Silivrispor (Darıca İlçe)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Erbaa İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayburt Özel İdare (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Karaköprü Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Güneş Holding Çankaya SK (Yeni Ordu)

28 Ocak Pazar:

14.00 İdaş Çatalcaspor-Balıkesirspor (Çatalca İzzettin)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Sultanbeyli Belediyespor (Kurtalan İlçe)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Sebat Gençlikspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Bitexen Adana 1954 (Muş Şehir)

14.00 23 Elazığ FK-Tokat Belediye Plevnespor (Elazığ Doğukent)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Nevşehir Gazi)

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ



28 Ocak Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş JK United Payment (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Ataşehir Belediyespor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Hakkarigücü (Mehmet Hayri Özkeçeci)

13.15 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Vefa)

14.00 ALG Spor-Trabzonspor (Batur)

15.00 Beylerbeyi SK-Galatasaray (Beylerbeyi 75. Yıl)

29 Ocak Pazartesi:

17.30 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)