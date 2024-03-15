Futbolda haftanın programı belli oldu!

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 30, Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

TRENDYOL SÜPER LİG



Bugün:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)