Futbolda haftanın programı belli oldu!

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 30, Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
TRENDYOL SÜPER LİG
Bugün:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
Yarın:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
17 Mart Pazar:
13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)