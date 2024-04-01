İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,431
  • EURO
    35,0405
  • ALTIN
    2358.84
  • BIST100
    9194.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Futbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 31, Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarının programını açıkladı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Futbolda haftanın programı belli oldu
ABONE OL

TFF 2. Lig'e 33, TFF 3. Lig'e ise 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. İki ligde de karşılaşmalar 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle hafta içine alınan profesyonel lig maçlarının programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

TRENDYOL 1. LİG

Yarın:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Pendik)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

TFF 2. LİG

3 Nisan Çarşamba:

Beyaz Grup

15.00 Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Altınordu (Zafer)

15.00 Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Esenler Erokspor)

15.00 1461 Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Bursaspor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Kırklarelispor-Bucaspor 1928 (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kırşehir Futbol-Adıyaman FK (Kırşehir Ahi)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor (Mersin)

15.00 ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor (Van Atatürk)

Kırmızı Grup

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

15.00 GMG Kastamonuspor-Uşakspor (Gazi)

15.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

15.00 Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Fethiye İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Isparta 32 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Denizlispor-Sarıyer (Denizli Atatürk/Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor (Menemen İlçe)

15.00 Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Soma Atatürk)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.