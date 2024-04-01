Futbolda haftanın programı belli oldu

TFF 2. Lig'e 33, TFF 3. Lig'e ise 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. İki ligde de karşılaşmalar 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle hafta içine alınan profesyonel lig maçlarının programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG



Yarın:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)



20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)



20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

TRENDYOL 1. LİG



Yarın:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Pendik)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)



20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

TFF 2. LİG



3 Nisan Çarşamba:



Beyaz Grup

15.00 Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Altınordu (Zafer)

15.00 Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Esenler Erokspor)

15.00 1461 Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Bursaspor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Kırklarelispor-Bucaspor 1928 (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kırşehir Futbol-Adıyaman FK (Kırşehir Ahi)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor (Mersin)

15.00 ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor (Van Atatürk)

Kırmızı Grup

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

15.00 GMG Kastamonuspor-Uşakspor (Gazi)

15.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

15.00 Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Fethiye İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Isparta 32 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Denizlispor-Sarıyer (Denizli Atatürk/Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor (Menemen İlçe)

15.00 Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Soma Atatürk)