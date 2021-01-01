Futbolda haftanın programı

AA 01 Ocak 2021 Cuma 09:34 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 09:34

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

- TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

7. Hafta

3 Ocak Pazar:

13.00 Sancaktepe FK-Sarıyer (Sancaktepe 15 Temmuz)

8. Hafta

3 Ocak Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)

9. Hafta

Yarın:

13.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)

Kırmızı Grup

10. Hafta

Yarın:

13.00 Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu (Bayburt Genç Osman)

3 Ocak Pazar:

13.00 Mamak FK-Pazarspor (Çubuk İlçe)

14. Hafta

Yarın:

13.00 GMG Kastamonuspor-Eyüpspor (Gazi)

- Misli.com 3. Lig

1. Grup

14. Hafta

Yarın:

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Ofspor (Silivri)

2. Grup

13. Hafta

3 Ocak Pazar:

13.00 Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK (Nazilli İlçe)

4. Grup

12. Hafta

3 Ocak Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bergama Belediyespor (Faruk Çelik)

4 Ocak Pazartesi:

12.00 Siirt İl Özel İdare-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Siirt Atatürk)